Брифінг на тему: «Про діяльність органів внутрішніх справ щодо реалізації міграційної політики»

10:00, 11 серпня 2008
Права людини
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12 серпня - 11-00 - У Міністерстві внутрішніх справ України  відбудеться брифінг за участю заступника міністра внутрішніх справ України Василя Мармазова на тему: «Про діяльність органів внутрішніх справ щодо реалізації міграційної політики» (вул. Богомольця, 10). Потрібна акредитація. Телефони: 254-75-18, 254-75-20, 254-75-50, 256-13-69.

 

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