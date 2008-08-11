Брифінг на тему: «Про діяльність органів внутрішніх справ щодо реалізації міграційної політики»

12 серпня - 11-00 - У Міністерстві внутрішніх справ України відбудеться брифінг за участю заступника міністра внутрішніх справ України Василя Мармазова на тему: «Про діяльність органів внутрішніх справ щодо реалізації міграційної політики» (вул. Богомольця, 10). Потрібна акредитація. Телефони: 254-75-18, 254-75-20, 254-75-50, 256-13-69.

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