Заблокована робота інтернет-сайтів грузинських ЗМІ та держструктур

Один із провідних новинних інтернет-ресурсів Грузії - інформаційно-аналітичний сайт "Грузія Online" (www.apsny.ge) став жертвою кібер-атаки, був зламаний і знищений повністю, повідомляє агентство "Новини-Грузія".

"Грузія Online" заявляє, що сайт став жертвою цілеспрямованої атаки проти грузинських новинних інтернет-ресурсів, яка стартувала одночасно з початком військової операцієї Росії.

"Таким чином, Росія оголосила Грузії війну не лише безпосередньо у військовій сфері, але і в інформаційному полі, обмежуючи право людей на вільне поширення і здобуття інформації", - заявляє "Грузія Online".

"Грузія Online та інші інформаційні агентства, які працюють безпосередньо з місць подій, за останні дні не раз викривали російські ЗМІ в тенденційності. Мабуть, професійні дії незалежних грузинських інформаційних агентств в Кремлі викликали велику тривогу перед початком прямих актів агресії проти Грузії - бомбардування російською авіацією населених пунктів країни. Очевидно, що для Кремля недоцільно було залишати у медіапросторі непідконтрольні йому альтернативні інформаційні засоби", - говориться в заяві інтернет-групи "Грузія Online", переданій агентству "Новини-Грузія".

Раніше МЗС Грузії розповсюдив повідомлення, що зламані сайти зовнішньополітичного відомства та інших держструктур. За повідомленням "Грузія Online", знищений також веб-сервер-портал уряду Абхазії (http://abkhazia.gov.ge).