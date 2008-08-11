Грузію бомблять 50 літаків

Росія задіяла більше 50 військових літаків для бомбардувань грузинської території. Про це, як повідомляє AFP, заявило міністерство закордонних справ республіки.

За даними МЗС, авіаудари по грузинській території тривають. Бомбардувань, як повідомляється, зазнало село Коджорі неподалік Тбілісі, одна з бомб впала в районі гори Махат в грузинській столиці. Російська сторона поки що не коментувала цю інформацію.

Раніше грузинські власті повідомили, що в результаті російських авіанальотів, метою яких є військові об`єкти, загинули кілька десятків людей, десятки військовослужбовців і мирних жителів були поранені, нагадує Лента.ру . Заступник голови Генштабу РФ Анатолій Ноговіцин визнав факт бомбардувань. Він заявив, що атаки здійснюються по об`єктах "другого ешелону", звідки, за даними російської розвідки, можуть висуватися підрозділу в зону осетинського конфлікту.