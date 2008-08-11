Брифінг А.Гриценка на тему: «Військовий конфлікт між Росією та Грузією та можливі наслідки для регіональної і глобальної безпеки»

10:59, 11 серпня 2008
Права людини
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12 серпня - 11-30 - Відбудеться брифінг голови Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони А.Гриценка на тему: «Військовий конфлікт між Росією та Грузією та можливі наслідки для регіональної і глобальної безпеки» (вул. Садова, 3-а, к.1224). Вхід за картками акредитації.

 

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