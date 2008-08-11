Президент Грузії Михайло Саакашвілі підписав документ про припинення вогню, підготовлений міністрами закордонних справ Франції і Фінляндії. Зміст документа не уточнюється.

Міністри з цим документом у понеділок вирушать до Москви, де зустрінуться з представниками верховної влади Росії, повідомляє РІА «Новости». Сторони розглянуть документ про припинення вогню, під яким повинен підписатися президент Росії Дмитро Медведєв. Після зустрічі з Саакашвілі Кушнер і Стабб вирушили в Горі, де ознайомляться з ситуацією.

Газета.ру