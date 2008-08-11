Міліція попередила фанів Динамо і Спартака: буде діяти жорстко

Столична міліція застерігає футбольних фанів футбольних клубів «Спартак» (Москва) та «Динамо» (Київ) від будь-яких порушень громадського порядку під час матчу 27 серпня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв’ю журналістам у Києві заявив начальник Головного управління МВС України у місті Києві Віталій ЯРЕМА.

«У нас викликає стурбованість майбутній матч, який буде відбуватися на стадіоні «Динамо» 27 серпня… Міліція буде максимально зосереджена на дотриманні порядку. Буде діяти жорстко (в разі порушення правопорядку – УНІАН), попереджає ще раз, але в рамках діючого законодавства», - сказав він.

За словами В.ЯРЕМИ, футбольний матч між цими двома клубами не проводився близько 20 років і зважаючи на те, що клуби «Динамо» (Київ) і «Спартак» (Москва) ще за радянських часів були одними із основних суперників у футбольному світі СРСР, «то сьогодні ми очікуємо, що будуть дуже серйозні питання, пов’язані з охороною громадського порядку».

«Зокрема, - зазначив В.ЯРЕМА, - ми очікуємо приблизно 5 тис. фанів, які приїдуть з Москви для того, щоб вболівати за свою команду. І, як показує досвід попередніх років, як правило, приїздять особи з не дуже благими намірами. Як правило, це люди, які намагаються вчиняти погроми і порушувати громадський порядок, і таким чином зафіксувати, що вони є вболівальниками цієї футбольної команди».

Щоб попередити можливі правопорушення з боку фанів «Спартака», київська міліція дуже ретельно готується до їхнього приїзду, в тому числі підтримує необхідні контакти і обмінюється інформацією зі своїми московськими колегами.

Разом з цим В.ЯРЕМА звернувся до киян з проханням бути максимально толерантними з фанами російської футбольної команди, тому що, за його словами, як правило, вони «налаштовані на провокації, порушення громадського порядку».

«Звертаюся також до керівництва футбольних клубів, керівництва фан-клубів: максимально уникати, особливо фізичних, сутичок з уболівальниками з РФ, тому що це може призвести до нанесення тілесних ушкоджень, грубого порушення громадського порядку і, не дай Боже, до людських жертв», - сказав начальник київської міліції.