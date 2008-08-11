Грузія подає позов до Росії в Гаазький суд

Грузія подає позов до Російської Федерації в Міжнародний кримінальний суд в Гаазі зі звинуваченням у геноциді грузин.

Як передає Лента.Ru, про це заявила заступник міністра внутрішніх справ Грузії Ека ЗГУЛАДЗЕ.

"У матеріалі наводяться факти про геноцид грузин під час абхазької війни з 1992 року до сьогоднішніх подій, включаючи дії Росії на території Грузії", - заявила Е.ЗГУЛАДЗЕ.

Агентство нагадує, що раніше з аналогічною ініціативою виступала російська влада. Вона мала намір подати позови до Грузії в Гаазький суд і Європейський суд з прав людини в Страсбурзі за фактом нападу на Південну Осетію. Слідчий комітет при прокуратурі РФ в даний час збирає докази геноциду в Південній Осетії.