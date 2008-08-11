План Саакашвілі до Москви повезуть глави МЗС Франції і Фінляндії

Президент Грузії Михайло СААКАШВІЛІ підписав документ про припинення вогню, розроблений спільно з Грузією главами МЗС Франції і Фінляндії, передає ІА «Росбалт».

Деталі документа не уточнюються, але відомо, що грузинська сторона взяла зобов`язання припинити вогонь з тим, щоб міжнародне співтовариство змогло допомогти відновити мир у конфліктному регіоні.

Цей документ глави МЗС Франції і Фінляндії відвезуть до Росії. Мається на увазі, що документ має підписати і Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ. Франція і Фінляндія виступають медіаторами у мирному врегулюванні.

Крім того, в документі зафіксовано, що Росія є стороною конфлікту.

Європейські дипломати сьогодні відправляються до Москви, де до них приєднається Президент Франції Ніколя САРКОЗІ. Домовленість про візит було досягнуто 10 серпня під час телефонної розмови Н.САРКОЗІ з Д.МЕДВЕДЄВИМ.

Нагадаємо, Президент Франції Н.САРКОЗІ представив світовій спільноті французький план виходу з кризи. В ефірі французького телебачення Н.САРКОЗІ повідомив, що цей план містить заклик до обох сторін відвести війська на позиції, які вони займали раніше, і повернути становище в регіоні до того, яким воно було до початку бойових дій. Він додав, що обговорив ситуацію в Південній Осетії з представниками керівництва Грузії, Великої Британії, України, Іспанії і Італії.