У Вінниці міліціонери відлупцювали вагітну жінку? (фото)

У червер, 7 липня, біля залізничного вокзалу в Вінниці сталася сутичка мешканців міста та правоохоронців, повідомляє газета "20 хвилин".

Журналісти, які прибули на місце події, застали розлючений натовп. Обурені діями міліціянтів люди перекрили рух тролейбусів, вимагаючи від них повернути затриманого правоохоронцями чоловіка.

Вагітна жінка затриманого повідомила, що до них з чоловіком підійшли міліціонери і, побачивши у чоловіка пляшку пива, почали вимагати документи. "Чоловік при собі документів не мав. Тоді міліціянти запропонували йому проїхати у відділення, а коли він відмовився, почали його бити, одягати на нього наручники. Я почала просити їх не бити чоловіка, так вони мене вдарили гумовим кийком по животі, я впала. Чоловік закричав: "Вона вагітна, на останньому місяці, що ж ви робите?", - розповіла жінка.

"Чоловік був напідпитку і, видно, сказав щось міліціонеру, і уявіть собі, що за цю дурницю вони викликали бригаду: п`ять-шість чоловік з автоматами, пістолетами і накинулися на цю дитину, -розповіла очевидець події Зоя. - Молода людина 23 років із вагітною дружиною вже на восьмому місяці. Вона власним тілом його захищала, а її відганяли. Били його так, що його ноги перепліталися тричі навколо спини. Люди стали обурюватися і кричати: "За що ж так вбивати людину?" Коли жінка хотіла сісти разом з чоловіком у машину, ці міліціянти її виштовхували прямо у живіт. Вже у машині ламали його так, що дах підіймався. Невже так можна по-звірячому відноситися до людей? Хвилин 30 вони його гамселили. Люди намагалися допомогти, та де там..."

Дружина затриманого Олександра повідомила журналістам, що її чоловік ще знаходиться під арештом. Має відбутися суд, який вирішить його подальшу долю.

Офіційне бачення даної ситуації правоохоронці озвучили на прес-конференції:

"Цього вечора патрульно-постова служба заступила на охорону громадського порядку, - розповідає заступник начальника з громадської безпеки ВМУ міліції підполковник Юрій Куций. - Увагу двох працівників міліції, які несли службу біля залізничного вокзалу, привернула молода пара. Чоловік нецензурно лаявся і ображав свою дружину. Патруль підійшов, представився і зробив зауваження, щоб він заспокоївся, адже він знаходився в громадському місці. Однак чоловік почав себе вести зухвало і ображати працівників міліції. Йому ще раз зробили зауваження і запропонували проїхати у райвідділ. У відповідь чоловік продовжував вести себе зухвало та чинив опір працівникам міліції. У нас є відеозйомки, є свідки також з боку потерпілого, форма рвана: обірвані погони, ґудзики. Були застосовані спецзасоби. Чоловіка затримали і доставили до райвідділу. Встановлено, що в нього на той момент був середній ступінь сп`яніння. Документи будуть зібрані і передані в суд. Було вже слухання в суді, але рішення ще нема. Чоловік буде відповідати згідно із статтею 185 Кодексу України про адміністративні правопорушення. За непокору законним вимогам міліції йому загрожує штраф або адміністративний арешт".