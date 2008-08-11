Київська міліція боїться напливу мігрантів з Кавказу

Київська міліція готова забезпечити правопорядок у разі можливого збільшення кількості мігрантів з Кавказу через події в Південній Осетії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв’ю журналістам в Києві заявив начальник Головного управління МВС України в Києві Віталій ЯРЕМА.

«Питання міграції громадян з Кавказького регіону сьогодні дійсно хвилює в тому числі і правоохоронні органи, оскільки дуже велика кількість осіб з Кавказу приїздить до України і вони, на превеликий жаль, вчиняють злочини», - сказав В.ЯРЕМА.

При цьому він зауважив, що для столичної міліції, зокрема, не є питанням кількість мігрантів, які можуть прибути до української столиці, «а хвилює більше питання, з якими намірами ці люди до нас приїдуть». «Ми завжди раді гостям – у нас немає питань, пов’язаних з ксенофобією, але якщо ці люди приїздять вчиняти злочини, то ми, звичайно, будемо документувати і затримувати їх для притягнення до відповідальності», - сказав В.ЯРЕМА. При цьому він зауважив, що, "на жаль, останнім часом найбільшою проблемою для Києва стали правопорушення з боку громадян Грузії".

За його словами, в певній мірі це пов’язано з історичним фактором, коли за часів СРСР в Україні "осіло чимало грузинських злодіїв у законі". Певна експансія спостерігається і сьогодні. Зокрема, як зазначив В.ЯРЕМА, за наявною інформацією, один із злодіїв в законі на прізвисько ”Антимос” сьогодні перебуває в Одесі, але, за оперативною інформацією, розповсюджує свою діяльність і на столицю.

У цьому зв’язку В.ЯРЕМА, звертаючись до мешканців столиці, запевнив їх, що такі злочинні угруповання будуть затримані найближчим часом, оскільки «є інформація, є напрацювання в УБОЗ і кримінального розшуку про те, що найближчим часом ми ці групи знешкодимо».