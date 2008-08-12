Китай блокує мовлення незалежного телеканалу «НДТ»

Мовлення незалежного китайськомовного телеканалу «Нова династія Тан» (НДТ) на Китай заблоковане. Про це «ТК» повідомив інформаційний продюсер українського бюро «НДТ» Євген Бруг.

За його словами, 16 червня французька компанія Eutelsat, яка надає послуги телекомунікації, відключила сигнал, і до цього часу трансляцію не поновили. «Нам казали, що це припинення трансляції сталося через технічні причини, проте інші телеканали продовжували мовити через цей супутник», - зазначив Євген Бруг. На його думку, на компанію чинився тиск владою Китаю, оскільки Eutelsat планує вийти на китайський телекомунікаційний ринок.

«Наш канал єдиний, що веде мовлення китайською мовою без цензури з боку Компартії Китаю. Його засновниками є китайці – громадяни Сполучених Штатів Америки. Ми розповідаємо про події у Китаї, у тому числі й під час Олімпійських Ігор, про утиски за релігійними, політичними чи національними ознаками, які мають місце в цій країні», - розповів Євген Бруг. Він також повідомив, що зараз розвиваються англомовна та російськомовна версія телеканалу, а українське бюро «НДТ» готувало для нього матеріали про традиційну українську культуру, різноманітні сторінки української історії тощо.

У країнах, де є представництва Eutelsat, журналісти «НДТ» провели пікетування. У Києві, за словами Євгена Бруга, запланована прес-конференція. Він наголосив, що її метою також буде привернути увагу українських журналістів до фактів подання неправдивої інформації про події в Китаї з урядових китайських джерел.

«Телекритика»