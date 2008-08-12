Російська авіація продовжує бомбити Горі

Російська авіація сьогодні продовжує бомбити місто Горі.

Як передає Лента.Ru з посиланням на Reuters, при бомбардуванні Горі російським літаком уранці у вівторок постраждали кілька осіб.

Раніше повідомлялося, що бої між російськими і грузинськими військами тривають за 20 кілометрів від Цхінвалі. Горі знаходиться приблизно за 30 кілометрів на південь від Цхінвалі.

Грузинські війська залишили Горі в понеділок, 11 серпня. Вони були відтягнуті для захисту Тбілісі.