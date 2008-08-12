Human Rights Watch: Росія перекручує дані про кількість загиблих

Неурядова правозахисна організація Human Rights Watch відправила термінову місію до зони конфлікту у Грузії і Південній Осетії, щоб зібрати інформацію про ситуацію.

Про результати першого дня її роботи розповідає дослідник по Росії Human Rights Watch Тетяна ЛОКШИНА: «Ми в глибокій прострації від рівня дезінформації, яка поступає з обох боків конфлікту, і від тієї пропаганди, яку ми зараз спостерігаємо в ЗМІ».

За її словами, офіційні дані про кількість загиблих і поранених серед цивільного населення і про біженців нічим не підтверджуються: «Вчора ми були в оперативному штабі у Владикавказі, який координує гуманітарну допомогу для біженців, і співробітники оперативного штабу надали нам статистику ФМС, згідно з якою в цілому з початку конфлікту в Південній Осетії на територію Північної Осетії в`їхало 24 з чимось тисячі чоловік. При цьому, згідно із статистикою того ж відомства, з них більше 11 тисяч осіб повернулися назад, до Південної Осетії. Крім того, в цьому документі окремо підкреслюється, що добровольці продовжують виїжджати до Південної Осетії, тому число біженців, що перебувають в Північній Осетії, за рахунок цих добровольців знижується. Таким чином, здається досить дивним, чому такі завищені цифри по переміщених особах цитувалися в першу чергу у федеральних ЗМІ».

За словами Т.ЛОКШИНОЇ, представники організації побували в польовому госпіталі МНС, який приймає поранених: «Дорога з південноосетинського села Джава вже відносно вільна, принаймні, для машин “швидкої допомоги” вона прохідна».

За словами керівництва госпіталю, туди поступають всі поранені, яких потім переправляють в лікарні, в основному у Владикавказі і Ростові.

«Нам було сказано, що госпіталь відкрився в Північній Осетії 9 серпня, і з ранку 9 серпня по вечір 10 серпня в цілому поступило 52 поранених, з них 50 осіб у важкому стані. При цьому 90% цих поранених - військовослужбовці, 10% – цивільне населення. Ми не намагаємося стверджувати, що ця статистика є репрезентативною, безумовно. З іншого боку, керівництво госпіталю повідомляє, що поранені проходять саме через них», - говорить Т.ЛОКШИНА.

Судячи з досвіду інших озброєних конфліктів, число поранених, як правило, втричі перевищує число убитих, продовжує вона: «Тому цифри, які називалися вчора російськими офіційними ЗМІ про 2 тисячі загиблих серед цивільних, все-таки здаються нам трохи неадекватними».

Представники Human Rights Watch побували і в зоні розташування біженців, у тому числі із Цхінвалі. За словами очевидців, обстріл столиці невизнаної Південної Осетії фактично не припинявся, люди проводили цей час в підвалах. Вони вийшли лише тоді, коли Цхінвалі і навколишні села вже повністю контролювали російські війська. Багато хто скаржиться на те, що їх будинки постраждали від обстрілу.

«Всі люди, з якими ми говорили, стверджують, що в Цхінвалі було дуже багато убитих, і дуже багато трупів лежали на вулицях. При цьому я не розмовляла ні з однією людиною, яка говорила б, що сам бачив убитих на вулицях. Одна жінка із Цхінвалі сказала нам, що вона бачила, як мертвого старого діставали з-під цхінвальського готелю, і робила припущення, що він, швидше за все, помер під час обстрілу. Але твердження про величезну кільківсть убитих первинною інформацією теж поки що не підтверджуються", - рохповідає Тетяна ЛОКШИНА.

«Ми б дуже хотіли закликати журналістів робити все можливе для того, щоб отримувати реальні статистичні дані по ситуації в цьому регіоні, отримувати і тиражувати підтверджену інформацію. Тому що сьогодні зі сторони абсолютно неможливо зрозуміти, яка ж насправді картина подій», - говорить представник Human Rights Watch.

Радіо Свобода