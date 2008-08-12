У Севастопольському СІЗО - по два затриманих на одне ліжко

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Ніна КАРПАЧОВА заявляє про нелюдські умови утримання і порушеннях прав ув’язнених у ізоляторі тимчасового тримання міста Севастополя.

Про УНІАН повідомили у прес-службі Омбудсмана, яка провела перевірки у спецустановах міліції Автономної Республіки Крим, міст Севастополя та Одеси.

Результати перевірки свідчать про те, що громадян, які лише підозрюються у вчиненні злочину чи адміністративного правопорушення, продовжують тримати в ІТТ в умовах, що принижують людську гідність і за міжнародними стандартами вважаються одним із видів катувань. Причому найгіршими залишаються умови перебування людей у ізоляторі тимчасового тримання Севастополя, з приводу чого на адресу Уповноваженого з прав людини протягом тільки двох останніх місяців надійшло понад 100 скарг ув`язнених. За інформацією прес-служби Н.КАРПАЧОВОЇ, у камерах цього ізолятора, особливо в підвальному приміщенні, – сморід, антисанітарія, практично немає свіжого повітря та денного світла. Підлога в усіх камерах бетонна, санвузли не відокремлені, в аварійному стані електропроводка, відсутні лави для сидіння, а також полиці для зберігання особистих речей тощо. У кожній другій камері не обладнані індивідуальні спальні місця, не замінено дерев`яні настили, ув`язненим не видаються ні матраци, ні постільна білизна, ні ковдри. Попри визначений ліміт наповнення установи на 82 особи, щоденно нинішнього року в ІТТ трималося в середньому по 112 осіб, кожен п’ятий з яких – понад 10 діб. Як і в попередні роки, ув`язнені, в т.ч. жінки, змушені спати по черзі, оскільки в камерах встановлено тільки 52 спальних ліжка.

Крім того, не створено належних умов для регулярних зустрічей ув`язнених з адвокатами, побачень із родичами, невиправдано обмежено право на отримання передач. На прогулянки ув`язнені виводяться вкрай нерегулярно.

Як зазначається в повідомленні прес-служби Уповноваженого, на час перевірки в установі перебувало 6 осіб, хворих на туберкульоз. Загалом за 2007 рік в установі перебувало 285 хворих на туберкульоз, у тому числі 141 – з активною формою, а з початку цього року – 90 осіб, серед яких з активною формою – 37.

Перевіркою встановлені факти тривалого перебування хворих на туберкульоз в умовах ІТТ, що є порушенням вимог спільного наказу Міністерства охорони здоров’я і Міністерства внутрішніх справ України від 6 липня 2004 р.

Також виявлено, що через перевантаженість ІТТ та неузгодженість дій між керівництвом Севастопольського УМВС України і Сімферопольського СІЗО Державного департаменту з питань виконання покарань брутально порушуються права ув`язнених на участь у судових засіданнях. Це стосується тривалих етапів з СІЗО до ІТТ й у зворотному напрямку, що може бути прирівняно до тортур.

За даними Н.КАРПАЧОВОЇ, через нелюдські умови ІТТ тільки за сім місяців цього року пройшло 3 тис.176 осіб, а в минулому щорічно понад 10 тис. ув`язнених, серед яких – неповнолітні, жінки, літні люди.

У повідомленні зазначається, що Уповноваженим ВР з прав людини вносилися відповідні подання міністру внутрішніх справ України щодо ІТТ Севастополя у грудні 2003 р. і прем`єр-міністрові України – у березні 2005 р. Але, як зазначає прес-служба, брутальні порушення прав людини в цій установі тривають, навіть попри рішення Європейського суду з прав людини від 25 жовтня 2007 р. ”Яковенко проти України” про визнання прийнятними скарг заявника, який перебував у ІТТ майже рік, захворів на ВІЛ-інфекцію і туберкульоз та помер 8 травня 2007 р.

Керівництво Севастопольського міського управління міліції пояснює такий ганебний стан справ тим, що МВС України не виділяє необхідного фінансування. Кардинально поліпшити умови перебування взятих під варту осіб в ІТТ Севастополя можна лише після завершення будівництва нового ізолятора тимчасового тримання, введення в експлуатацію першої черги якого заплановано лише на кінець 2009 р.

“Ці та інші факти, виявлені під час перевірок, змушують Уповноваженого з прав людини звернутися з поданням до Президента країни, аби нарешті покласти край нелюдському поводженню з ув’язненими в ІТТ міста Севастополя”, - сказано у повідомленні.