У грузинському місті Горі сьогодні загинули три журналісти

У грузинському місті Горі, по якому сьогодні вранці було завдано декілька авіаударів, горять будівлі університету і пошти.

Як передає агентство «Новини-Грузія », про це повідомив прем`єр-міністр Грузії Володимир ГУРГЕНІДЗЕ на брифінгу в держканцелярії Грузії.

За інформацією В.ГУРГЕНІДЗЕ, авіанальоту було піддано також села Тквіаві і Свенеті.

Прем`єр повідомив, що одержана інформація про загибель у Горі під час авіанальоту іноземного журналіста і військового лікаря.

Він також повідомив, що обстрілу було піддано автомобіль агентства Рейтер, журналістам вдалося врятуватися.

В.ГУРГЕНІДЗЕ також відзначив, що залізниця і Потійський порт продовжують функціонувати.

Як повідомляє телекомпанія ”Руставі-2 ”, в Горі сьогодні загинув голландський журналіст.

За даними телекомпанії, голландський оператор загинув, коли обстрілу некерованими ракетами було піддано центр Горі, зокрема, площа перед регіональною адміністрацією.

За повідомленням радіостанції «Эхо Москвы », внаслідок удару загинули також грецький тележурналіст та грузинський оператор (імен не називається).

Офіційні джерела на даний момент не підтвердили повідомлення про загибель журналістів.

Також багато ЗМІ Грузії, щойно повідомили про п`ять вибухів у Тбілісі. За попередніми даними, вибухи сталися на околиці столиці в напрямку Тбіліського аеропорту і підприємства «Тбілавіамшені». Вибухи були великої сили – їх було чути в центрі міста, на проспекті Руставелі, повідомляють грузинські ЗМІ.

«Новини-Грузія» повідомляє, що МВС Грузії на даний момент не має у своєму розпорядженні точної інформації про ці вибухи.

Водночас в МВС повідомили, що на даний момент відомо про два вибухи в районі водосховища Тбіліське море.

Загалом, за інформацією різних джерел, у центрі столиці було чути від двох до п`яти вибухів.