На Хмельниччині піймали нечистих на руку викладача і лаборанта

За хабарництво засуджено до 2 років позбавлення волі умовно викладача та лаборанта Кам`янець-Подільського національного університету.

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі Служби безпеки України.

Співробітники університету були затримані ”на гарячому” під час одержання хабара у червні цього року. Доцент за посередництвом лаборанта отримала гроші від студента за позитивне вирішення питання про здачу заліку.

Кам’янець-Подільський міськрайонний суд визнав хабарників винними у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України.