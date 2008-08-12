На Хмельниччині піймали нечистих на руку викладача і лаборанта
14:15, 12 серпня 2008Права людини
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Їх засуджено до 2 років позбавлення волі умовно
За хабарництво засуджено до 2 років позбавлення волі умовно викладача та лаборанта Кам`янець-Подільського національного університету.
Про це УНІАН повідомили у прес-центрі Служби безпеки України.
Співробітники університету були затримані ”на гарячому” під час одержання хабара у червні цього року. Доцент за посередництвом лаборанта отримала гроші від студента за позитивне вирішення питання про здачу заліку.
Кам’янець-Подільський міськрайонний суд визнав хабарників винними у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України.
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