Українці взяли в облогу російські дипустанови (фоторепортаж)

Україною прокотилися акції протесту у зв’язку з воєнним конфліктом у Грузії. У понеділок люди зібралися біля посольства РФ у Києві та біля російського консульства у Харкові.

Цього дня президент Грузії підписав документ про припинення вогню, підготовлений міністрами закордонних справ Франції і Фінляндії.

10 серпня Міністерство закордонних справ Грузії вручило російському консулу ноту про припинення з 10 серпня бойових дій. У ноті грузинського зовнішньополітичного відомства йдеться про те, що Збройні сили Грузії припиняють вогонь у Південній Осетії. В ноті також стверджується, що всі збройні сили було виведено із зони конфлікту, що грузинська сторона створила гуманітарний коридор і дала можливість населенню і пораненим вийти із зони конфлікту. МЗС заявив, що Грузія готова негайно почати переговори з Росією про припинення вогню і про завершення бойових дій.

В ніч на 8 серпня війська Грузії розпочали операцію з повернення самопроголошеної республіки Південна Осетія під контроль Тбілісі. У відповідь Росія ввела до Південної Осетії свої війська, аргументуючи це рішення необхідністю захисту своїх громадян і допомоги миротворцям в зоні грузино-осетинського конфлікту

Фото Сергія Светлицького та Володимира Андрєєва / УНІАН