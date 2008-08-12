Молодь піймала чиновників на брехні

Національний комітет всеукраїнської громадянської кампанії «Молодіжна варта» заявляє, що законодавчі ініціативи розробленої Міністерством освіти та науки редакції Закону «Про вищу освіту» не відповідають передвиборчим програмам політичних партій, які зараз знаходяться при владі.

Про це йдеться у зверненні «Молодіжної варти» до міністра освіти Івана ВАКАРЧУКА та голови Комітету Верховної Ради з питань науки і освіти Володимира ПОЛОХАЛА, текст якого має в розпорядженні УНІАН.

"Замість того, щоб зосередитися над виконанням обіцянок, даних політичними силами на позачергових виборах до Верховної Ради України 2007 року, чиновники міністерства намагаються реалізувати ще старі "ніколаєнковські" спроби закріпачити студентів-випускників, а саме – закріпити в новій редакції Закону України «Про вищу освіту» норму щодо обов’язкового відпрацювання студентів, які навчалися за кошти державного бюджету," – йдеться у тексті звернення.

Як стверджує "Молодіжна варта", ідея примусових відпрацювань суперечить нормам Конституції, нормам Кодексу законів про працю, Закону «Про зайнятість населення», міжнародним пактам про права людини та Конвенції Міжнародної організації праці «Про скасування примусової праці».

"На двадцятому році падіння тоталітарного режиму та побудови незалежної правової держави із ринковою економікою чиновникам варто зрозуміти, що вирішувати проблему відсутності належної кількості кадрів потрібно не примусовим відробітком випускників, а створенням належної системи заохочень та гарантій для них", - говориться в заяві.

"Молодіжна варта" нагадує Міністерству освіти і науки, що система заохочень була присутня у передвиборчих обіцянках партій, які зараз знаходяться при владі, а основна нормотворча діяльність має бути першочергово зорієнтована на виконанні цих обіцянок. Зокрема, молодим спеціалістам, які працюватимуть на селі, було обіцяно надання безвідсоткових позик (Блок Володимира Литвина), надання допомоги у розмірі 20 тис. грн., надання соціального житла та додаткового 20% окладу (Блок «Наша Україна - Народна Самооборона»). Молодим спеціалістам, які працюватимуть на підприємствах-флагманах індустрії, гарантувалося, що ті будуть забезпечені житлом під державні фінансові гарантії у 1 млрд. грн., а молода родина отримає муніципальне житло в оренду строком до 10 років (Партія регіонів). Молодим сім’ям обіцяли надати безвідсоткові кредити на на будівництво і придбання житла, а також погашення 25%, 50% і повного погашення кредиту при народженні першої, другої і третьої дитини відповідно. Була також дана обіцянка, що буде розвинена система іпотеки та знижена до європейського рівня вартість кредитів щодо купівлі житла (Блок Юлії Тимошенко).

Крім того, "Молодіжна варта" констатує, що всупереч загальному принципу диспозитивності цивільного права, в запропонованій редакції Закону «Про вищу освіту» передбачається одностороння зміна адміністрацією вищого навчального закладу умов укладеного договору на надання освітніх послуг. У законопроект також введені формулювання, які можуть призвести до зменшення розміру стипендій студентів-відмінників та зменшення кількості студентів-бюджетників.

У зв’язку з цим Національний комітет «Молодіжна варта» пропонує Міністерству освіти і науки України та Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти запросити молодіжні організації для громадського обговорення ситуації, що склалася, ще до подання законопроекту на черговий розгляд.