У Львові близько 200 людей вирушать у піший похід від Марсового поля до пам`ятника Тарасу Шевченку в знак підтримки мирного населення Грузії

13 серпня о 17:00 у місті Львові близько 200 людей вирушать у піший похід від Марсового поля до пам`ятника Тарасу Шевченку в знак підтримки мирного населення Грузії. Метою заходу є висловлення заклику до безкровного врегулювання російсько-грузинського конфлікту.

За додатковою інформацією звертайтеся за телефонами 80937674481 (Ірина), 80636255202 (Володимир)