В Україні відбулися акції протесту проти воєнних дій Росії у Грузії

У кількох областях України відбулися акції протесту проти воєнних дій Росії у Грузії.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, у Тернополі розпочалася акція зі збору підписів під вимогою до Росії припинити агресію проти Грузії.

За словами одного з організаторів акції “Пушкін проти Путіна”, координатора коаліції громадських організацій “Своє” Володимира ХАНАСА, акція розпочалася вчора, 11 серпня, і триватиме доти, поки бойові дії не припиняться.

Учасники акції закликають жителів Тернополя не купувати російські товари. “На податки, які сплатять російські підприємці, уряд Путіна-Медведєва зробить кулі та снаряди, а потім будуть плакати чиїсь матері”, - пояснив мету такого заклику В.ХАНАС.

Акція триватиме щодня з 16.00 біля пам’ятника російському поету Олександру Пушкіну. Під грузинську музику і декламування віршів російського класика, зокрема про Кавказ, активісти збиратимуть підписи проти війни Росії у Грузії.

За першу годину проведення акції 11 серпня було зібрано понад 100 підписів.

Акцію підтримує грузинська община Тернополя.

У Житомирі 11 серпня відбулася низка акцій протесту проти російської агресії у Грузії.

Як передає кореспондент УНІАН, одна з таких акцій відбулася біля почесного консульства Грузії в Житомирі. Її учасники – представники грузинської діаспори міста – із прапором Грузії і портретом Президента Михайла СААКАШВІЛІ провели пікет на підтримку своїх співвітчизників і у знак протесту проти воєнних дій Росії. Вони тримали плакати з гаслами "У наших будинках в Абхазії проживають росіяни!", "Російські політики - агресори №1 у світі" та " Росія, командуй у себе!".

Учасники акції повідомили журналістам про намір провести аналогічну акцію сьогодні увечері.

Крім того, у Києві представники Української народної партії провели пікетування посольства Російської Федерації.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії, народний депутат України (фракція “Наша Україна – Народна самооборона”), перший заступник голови УНП Іван ЗАЄЦЬ передав представникові посольства звернення УНП, в якому категорично засуджені військові дії РФ проти Грузії.

Пікет тривав протягом години, у цей час під стінами російського посольства лунала грузинська музика. Водії, які проїжджали повз мітингувальників, підтримували їх сигналами авто.

Серед гасел пікетників були такі: «Грузіє, ми з тобою!», «Геть російських окупантів з грузинської території!».

У зверненні УНП, переданому посольству РФ, зокрема, висловлена вимога вивести російські війська “з території суверенної держави Грузії; припинити підтримку сепаратизму та руйнування територіальної цілісності Грузії; не використовувати військові кораблі Чорноморського Флоту РФ, що тимчасово дислокуються на території України, у військових діях в районі російсько-грузинського конфлікту”.

«Українська Народна Партія рішуче засуджує військові дії Російської Федерації в Грузії... і розцінює бомбардування російською авіацією населених пунктів і життєво важливої інфраструктури Грузії та введення на її територію російських військ як військову агресію Росії проти Грузії», – йдеться в документі.

«Спроби поставити на один щабель сепаратистів та суверенну демократичну державу підривають міжнародне право, провокують міжнародний безлад і військові конфлікти», – вважають в УНП.

Також партійці висловили занепокоєння тим, що «військова агресія Росії проти Грузії створює потенційну загрозу і для безпеки України, зокрема, через плани Росії з використання в конфлікті сил Чорноморського флоту РФ, що тимчасово дислокуються на території України».