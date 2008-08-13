Під час конфлікту в Осетії загинули більше 200 грузинських громадян

Під час грузинсько-російського конфлікту в Південній Осетії загинули більш як 200 грузинських громадян.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час телемосту “Київ-Тбілісі” “Що відбувається насправді?” повідомив ректор Грузинського державного університету імені Чавчавадзе Гігі ТЕВЗАЗДЕ.

“З боку Грузії на сьогодні 200 загиблих серед військових і цивільних”, - сказав він.

За його словами, на сьогодні ця цифра вже більша, оскільки в результаті бомбардувань загинули пасажири маршрутки і медперсонал однієї з лікарень.

Г.ТЕВЗАЗДЕ відзначив, що 95% загиблих як з російської сторони, так і з грузинської - військові.

Він також повідомив, що, за інформацією грузинських військових, втрати серед російських військ “доволі великі”.

Глава ЦВК Грузії Лєван ТАРХНІШВІЛІ, відповідаючи на запитання журналістів, спрогнозував, що якби сьогодні проводилося опитування серед грузинського населення з приводу вступу країни до НАТО, за членство в Альянсі було б віддано більше голосів, ніж на референдумі в січні цього року.

“Грузія і тоді, і зараз сприймала НАТО як гарантію стабільності, гарантію зростання інвестицій і гарантію захисту від Росії”, - додав він.

Як повідомляв УНІАН, у Грузії 5 січня 2008 року паралельно з достроковими президентськими виборами відбувся референдум, під час якого виборці відповіли на питання, чи повинна Грузія вступати в НАТО. За підсумками плебісциту, 72,5% виборців віддали голоси за вступ країни до Альянсу.