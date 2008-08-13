Євросуд виніс ухвалу по запиту Грузії

Європейський суд з прав людини виніс вчора, 12 серпня, рішення по запиту Грузії про оцінку дій Росії. Терміновий запит був поданий до Європейського суду в понеділок, 11 серпня, передає Кореспондент.net.

Суд вирішив, що ситуація, що ”склалася, створює реальний і постійний ризик можливих серйозних порушень положень Європейської конвенції прав людини”.

Питання щодо передбачуваного порушення Росією положень Конвенції суд розгляне пізніше, а поки він зобов`язав обидві сторони інформувати про ті заходи, які приймаються щодо повного дотримання Конвенції.

Тим часом, секретар Ради національної безпеки Грузії Олександр ЛАМАЯ заявив, що Грузія подала позов проти Росії до Міжнародного суду ООН (ICJ) в Гаазі. За даними агентства Reuters, власті Грузії звинувачують Росію в етнічних чистках.

Посол Грузії в Нідерландах передав до Міжнародного суду ООН позов, озаглавлений як ”Республіка Грузія проти російської держави”. За словами О.ЛАМАЇ, позов, пов`язаний з проведенням росіянами етнічних чисток на території Грузії в період з 1993 по 2008 рік.

Тим часом головний прокурор Міжнародного кримінального суду в Гаазі (ICC) Луїс МОРЕНО-ОКАМПО заявив, що готовий почати попереднє розслідування військових дій в зоні грузино-осетинського конфлікту. Від подальших коментарів прокурор відмовився.

Нагадаємо також, що раніше сьогодні Управління Слідчого комітету при прокуратурі РФ по Північній Осетії порушило кримінальну справу ”у зв`язку з збройним нападом збройних сил Грузії на Південну Осетію”.

Повідомляється, що в Цхінвалі приступили до роботи військові слідчі Слідчого комітету при прокуратурі РФ. Вони опитують місцевих жителів як свідків.