На кордоні зловили жінку, яка хотіла продати у рабство 24 особи

На Луганщині прикордонники спільно зі співробітниками міліції затримали жінку, яка підозрюється у спробі вивезення до Росії групи громадян для продажу у трудове рабство.

Як повідомили УНІАН у Відділі з питань взаємодії із ЗМІ та зв’язків з громадськістю Державної прикордонної служби України, затримання підозрюваної відбулося 11 серпня.

Жінка супроводжувала 22 чоловіків та двох жінок з малозабезпечених сімей, які розраховували на працевлаштування в Росії.

Затримана зі своїми підопічними та двома водіями, громадянами Російської Федерації, їхала автобусом „Ікарус” за кордон через пункт пропуску „Просяне” Луганського загону. Під час паспортного контролю прикордонники встановили особу розшукуваної та разом з групою заробітчан, що виступатимуть свідками, передали співробітникам МВС.

Підрозділи з протидії торгівлі людьми МВС України встановили, що вербувальниця саме набрала групу та буде переправляти її через кордон. Вона пропонувала своїм підопічним високий заробіток на сільськогосподарських роботах у Воронезькій області, але правоохоронці мали іншу інформацію щодо умов працевлаштування. Одна з жінок, якій вдалося втекти з цього регіону РФ, повідомила, що в українських заробітчан там відбирають паспорти. Рабів утримують в нелюдських умовах і примушують працювати безкоштовно.

З початку нинішнього року на Луганщині прикордонники спільно зі співробітниками МВС попередили 8 спроб вивезення громадян України у трудове рабство.