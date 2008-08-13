Російські танки увійшли в Горі попри домовленості - ЗМІ
11:29, 13 серпня 2008Права людини
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Військові затримали журналістів
Російські танки увійшли до грузинського міста Горі попри досягнуті домовленості про припинення військових дій.
Про це повідомляє "5-й канал".
Також, за інформацією місцевих журналістів, російські військові затримали у Горі журналістів із Туреччини, у яких відібрали камери та відзняті матеріали. З цими журналістами зараз немає зв`язку.
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