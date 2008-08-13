Російські танки увійшли в Горі попри домовленості - ЗМІ

Російські танки увійшли до грузинського міста Горі попри досягнуті домовленості про припинення військових дій.

Про це повідомляє "5-й канал".

Також, за інформацією місцевих журналістів, російські військові затримали у Горі журналістів із Туреччини, у яких відібрали камери та відзняті матеріали. З цими журналістами зараз немає зв`язку.