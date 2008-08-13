18 серпня -11.00 - в прес-центрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" (вул. Рейтарська, 8/5а) почнеться прес-конференція на тему: "Тортури в міліції - норма життя? Хто винен? І що робити? " Учасники: потерпілі від тортур в міліції, правозахисники: адвокат Олег Левицький, адвокат Олег Веремієнко і ін. Запрошені: представники Міністерства Внутрішніх Справ України, правозахисні організації, представники прокуратури і ін. Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями. Тел. 8-050-947-55-64