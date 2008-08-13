Правозахисники закликають світ виступити проти агресії Росії

Українська Гельсінська спілка з прав людини закликає Раду Безпеки і Генеральну Асамблею ООН, Організацію з безпеки і співробітництва в Європі, НАТО, Раду Європи, Європейський Союз та інші міжнародні інститути виступити проти військової агресії Росії на території Грузії та Південної Осетії.

Про це йдеться у заяві УГСПЛ, текст якої має в розпорядженні УНІАН.

"Конфлікт між Грузією і Російською Федерацією довкола самопроголошеної республіки Південна Осетія вже привів до масового порушення прав людини. Під загрозою виявилися фундаментальні принципи суверенітету і територіальної цілісності будь-якої держави в регіоні, стабільність у всьому світі", - сказано в тексті заяви.

Українські правозахисники не підтримують «конституційні заходи по наведенню миру і правопорядку» – зроблену Грузією спробу відновлення територіальної цілісності силовим шляхом. "Складні політичні проблеми слід вирішувати лише мирним шляхом, наскільки б важко це не було", - заявляють вони.

Водночас УГСПЛ рішуче засуджує військові дії проти Грузії на її території з боку Росії і вимагає від уряду Росії їх припинення. Також організація вимагає припинення нової антигрузинської кампанії всередині Росії.

"Є всі підстави чекати більш масових порушень прав і основних свобод людини, найбільш згубних наслідків для світу і стабільності у всьому регіоні, якщо відсутність адекватної реакції з боку світової спільноти дозволить Росії продовжувати військові дії", - говориться у заяві.

На думку правозахисників, російські війська мають бути виведені з території Грузії та Південної Осетії за посередництвом міжнародних організацій та введенням незалежних миротворчих сил.

"Ми вважаємо також необхідним створення міжнародної комісії по вивченню подій в Південній Осетії та встановленню винних в загибелі мирних жителів", - заявляє УГСПЛ.

Довідка. Українська Гельсінська спілка з прав людини – Всеукраїнська асоціація громадських правозахисних організацій, метою якої є сприяння практичному виконанню гуманітарних статей Заключного акту Гельсінської наради з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) 1975 року, інших прийнятих на його розвиток міжнародних правових документів, а також усіх інших зобов’язань України в сфері прав людини та основних свобод. До складу асоціації входять 24 правозахисні організації.