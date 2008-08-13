Війні в Грузії передувала інтенсивна кіберпідготовка

Вперше в історії збройних конфліктів між двома країнами передувала інтенсивна кіберпідготовка, пише американська газета “Нью-Йорк Таймс ”.

Видання зазначає, що за кілька тижнів до конфлікту в Південній Осетії несанкціонованих втручань у роботу зазнали портали Національного банку Грузії і Президента Михайла СААКАШВІЛІ. Зокрема, сайт лідера Грузії припинив свою роботу на добу внаслідок масованої D.D.O.S атаки (Distributed Denial Of Service Attack - розподілена відмова обслуговування, що є наслідком потоку мережевиx пакетів від атакуючих комп’ютерів на сервера-жертви - УНІАН).

Після 8 серпня (початку бойових дій – УНІАН) кібератаки стали ще інтенсивнішими, через що був заблокований доступ до більшості грузинських інформаційних веб-сайтів.

“Нью-Йорк Таймс” пише, що джерело атаки знаходиться, за твердженням фахівців, на хостингових серверах російських телекомунікаційних фірм, а спеціально створений для цієї мети сайт http://www.stopgeorgia.ru розповсюджує програмне забезпечення для участі в масованих атаках не лише на грузинські, але й західні інформаційні інтернет-ресурси.

Видання зауважує, що фахівці вважають вартість такої хакерської облоги неспівставною із витратами на військову кампанію. "З розрахунку чотири центи на один залучений комп’ютер, кошторис такої кіберкампанії менший за вартість одного гусеничного тpаку для танку", - зазначив один із спеціалістів.

Кібератака на Грузію є швидше символічною, аніж здатною паралізувати діяльність її урядових установ, як це трапилося недавно в Естонії, зазначає “Нью-Йорк Таймс”.