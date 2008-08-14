Харківській міліції влаштували велику чистку

Ряд харківських міліціонерів звільнено з керівних посад за підсумками роботи органів та підрозділів харківської міліції за 7 місяців цього року.

Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв’язків Головного управління Міністерства внутрішніх справ України в Харківській області, таким є підсумок колегії ГУМВС в області, на якій було підбито підсумки роботи харківської міліції за 7 місяців.

Як уточнила кореспонденту УНІАН начальник ЦГЗ обласної міліції Лариса ВОЛКОВА, зокрема, із займаних посад звільнено кількох начальників райвідділів та начальника Державтоінспекції Харкова.

Також, за даними ЦГЗ, за підсумками колегії 4 керівників різних рівнів попереджені про неповну посадову відповідність, ще 43 відповідальних працівників апарату обласної міліції отримали дисциплінарні стягнення.

Як зазначила Л.ВОЛКОВА, про якість виконання службових обов’язків рядовими міліціонерами на колегії не йшлося.

У ЦГЗ також зазначили, що хоча у місті й зросла ефективність розкриття злочинів загальнокримінальної та економічної спрямованості, робота на окремих напрямках оперативно-службової діяльності не відповідає реальному стану криміногенної обстановки в області.

Так, на колегії відзначалося, що в регіоні зберігається високий рівень рецидивної злочинності та злочинності у сфері сімейно-побутових відносин, великий рівень нелегальної міграції, контрабанди, злочинності у сфері торгівлі людьми, чимало порушень на ринку контрабандної, контрафактної та фальсифікованої продукції, у сфері операцій з металобрухтом.