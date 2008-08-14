Потебенько розповів, чому ГПУ не захистила Гонгадзе

Екс-генеральний прокурор Михайло Потебенько заявляє, що був у відпустці в 2000 році, тому про лист журналіста Георгія Ґонґадзе з проханням про його захист довідався після убивства.

Про це в інтерв`ю газеті «Дело» розповів сам Потебенько.

«Таких листів (із проханням про захист) у Генпрокуратуру з`являється дуже багато. Але коли ми зв`язувалися з міліцією для рішення питання про забезпечення охорони або зі Службою безпеки, нам порушували питання щодо оплати», - розповів Потебенько.

«Коштів на такі цілі в прокуратури немає. Що стосується безпосередньо листа від Ґонґадзе, то його розглядав мій перший заступник. Він цю справу направив прокурору області для розгляду», - додав він.

«Я в той час знаходився у відрядженні. Про лист довідався вже після того, як відбулося убивство», - розповів Потебенько і додав, що лист через нього не проходв.

Говорячи про смерть колишньої глави МВС Юрія Кравченка, Потебенько висловив переконання, що той був «доведений до самогубства, і ніякого убивства не було».

«Українська правда»