Росія перебільшує число жертв у Південній Осетії - правозахисники

У правозахисній організації Human Rights Watch (HRW) вважають, що російська влада перебільшує кількість жертв серед мирного населення Південної Осетії.

Як передає Lenta.ru, про це повідомила представник організації Ганна НЕЙСТАТ, яка керує групою правозахисників, що вивчають ситуацію в Південній Осетії.

На її думку, завищені відомості про кількість загиблих провокують південноосетинських ополченців на напади на грузинські населені пункти.

Також у прес-релізі HRW від 13 серпня повідомляється про численні випадки мародерства, при цьому стверджується, що грузинські будинки грабують південноосетинські ополченці.

Раніше представники організації висловлювали занепокоєння великою кількістю дезинформації в ЗМІ з приводу ситуації в Південній Осетії.

За попередніми даними, в Південній Осетії було вбито дві тисячі мирних жителів та ополченців.