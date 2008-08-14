В Києві збирають благодійну допомогу для грузинів

В Києві за участю громадських організацій та діячів з України та Грузії створено Громадський центр допомоги Грузії.

Як повідомили УНІАН у громадському центрі, тут приймають допомогу для постраждалих під час бойових дій у Грузії, незалежно від їх етнічного походження чи місцезнаходження, і передають її грузинським громадським організаціям, які надаватимуть адресну допомогу місцевому населенню.

Допомога здійснюється спільно з низкою міжнародних організацій та Посольством Грузії в Україні, яке надає підтримку у відправленні вантажу.

У центрі, який розташований за адресою м. Київ, вул. Басейна, 9Г, приймають предмети гігієни, постільну білизну (також подушки і матраци), взуття, одяг, медикаменти, дитяче харчування, дитячі книжки і іграшки, а також "листи і добрі слова".

Ініціаторами центру виступили журналіст і громадський діяч Вахтанг КІПІАНІ, Центр громадянських свобод (Київ), Громадський Рух «Багатонаціональна Грузія» (Тбілісі).

Центр підтримує постійний зв`язок з координаційною групою з 20 НУО в Тбілісі.

Контакт в Києві: Олександра ДЕЛЕМЕНЧУК, +38 098 552 88 19, delemenchuk@yahoo.com