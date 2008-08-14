У МЗС Грузії висловили претензії Лаврову за пограбування і мародерства

Міністр закордонних справ Грузії Ека ТКЕШЕЛАВШІЛІ висловив протест міністру закордонних справ Російській Федерації Сергію ЛАВРОВУ у зв`язку з тим, що, попри заяву про припинення вогню російською стороною, впродовж останніх двох днів «фіксувався не один факт агресії».

Як повідомляє агентство «Грузія-online», про це йшлося в телефонній розмові двох міністрів, яка відбулася за ініціативою російської сторони.

За заявою Е.ТКЕШЕЛАШВІЛІ, в Грузії було здійснено жорстоку етночистку, мали місце факти пограбувань і мародерства з боку російських військових.

«На питання глави МЗС Грузії її російський колега не зміг дати якісь зрозумілі відповіді», відзначає грузинське видання.