У Львові літали російські і грузинські літаки (фото)

Вчора, 13 серпня, у Львові відбувся піший похід від Марсового поля до площі Ринок у підтримку мирного населення Грузії із закликом до мирного врегулювання конфлікту.

Як повідомили УНІАН в оргкомітеті акції, під час заходу відбулося покладання свічок біля Російського консульства. Також учасники заходу вшанували пам`ять загиблих у конфлікті хвилиною мовчання.

За інформацією організаторів, на площі Ринок в рамках пішого походу відбувся флеш-моб: було змонтовано чотири імпровізованих телевізори, повз які «пролітав» імпровізований російський літак, який, як тільки потрапляв у «ефір», змінювався на грузинський. Метою флеш-мобу було привернути увагу громадськості до викривлення інформації під час висвітлення конфлікту у ЗМІ.

«Акцію організувала громада міста. Участь у ній взяли активісти декількох політичних партій та громадських організацій, але нами було прийнято рішення не спекулювати на трагедії грузинського народу і не використовувати жодної політичної чи організаційної символіки,» - повідомив співорганізатор акції Володимир ДОВГАНИК.

«Ми добре пам’ятаємо 2004 рік, коли на майданах України майорів грузинський прапор, коли у важливу для нашої акції хвилину нас підтримав грузинський народі, і, відповідно, першочерговим завданням акції є підтримати братній грузинський народ у цей важкий для Грузії час і закликати обидві сторони до відновлення миру в регіоні. Адже під час ведення військових дій завжди в першу чергу страждає мирне населення», - додала співорганізатор акції Ірина БІЛИК.

На площі Ринок із учасників акції було викладено знак “PEAСE” як символ миру.