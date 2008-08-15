18 серпня - 13-30 - В УНІАН з трансляцією на 5-му каналі відбудеться прес-конференція на тему: «Хто здатний захистити українського інвестора коли на ваги Феміди покладений хабар?». Розглядатимуться проблеми шахрайства будівельних та будівельно-посередницьких компаній у контексті посилення кризових явищ на ринку нерухомості та неможливість для інвесторів захистити свої інтереси в суді. Про існуючі ризики та конкретні приклади розповідатимуть: Наталя Дзюба, генеральний директор Бюро будівельних технологій, юрист Володимир Костильов та адвокат Ярослав Лук’яненко, які представляють інтереси інвесторів. Керівник проекту «Гідна Україна» Юхані Гроссман презентує результати останнього дослідження щодо стану корупції в судовій системі України. (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Потрібна акредитація. Телефони: 203-60-18.