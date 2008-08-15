У Луценка обурені рішенням суду, який випустив мера Алушти

Міністерство внутрішніх справ обурене сьогоднішньою постановою Печерського районного суду міста Києва щодо заміни міри запобіжного заходу міському голові Алушти Володимиру ЩЕРБИНІ - з тримання під вартою на підписку про невиїзд.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті зв’язків з громадськістю та міжнародної діяльності МВС України.

Керівництвом МВС України буде направлена відповідна інформація до Генеральної прокуратури для внесення апеляції на постанову Печерського райсуду, поінформували в ДГЗ.

Водночас МВС України зазначає, що, "не зважаючи на сумнівні рішення Феміди", робота щодо викриття фактів хабарництва і корупції з боку посадовців органів влади буде здійснюватися міліцією і надалі.

Між тим, як повідомило УНІАН поінформоване джерело у правоохоронних органах, відповідне сьогоднішнє рішення Печерського райсуду стосовно мера Алушти В.ЩЕРБИНИ коштувало зацікавленим особам 1,5 млн. дол.

Як повідомляв УНІАН, 13 червня мер Алушти В.ЩЕРБИНА та його заступник Вадим ПОПОВ були затримані в Алушті під час спільної операції співробітників Генеральної прокуратури і МВС.

За даними правоохоронців, посадовців звинувачують у скоєнні посадових злочинів - отриманні хабарів.

16 червня Печерський райсуд обрав алуштинському мерові і його заступникові запобіжний захід – тримання під вартою.

14 серпня Печерський суд прийняв рішення звільнити їх на підписку про невиїзд.