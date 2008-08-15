Карпачова просить Тимошенко врятувати Солотвинський солерудник

Уповноважений Верховной Ради з прав людини Ніна КАРПАЧОВА просить прем’єр-міністра Юлію ТИМОШЕНКО виділити додаткові кошти і за будь-яку ціну врятувати від руйнування Солотвинський солерудник - природну лікарню для хворих на бронхіальну астму.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Уповноваженого ВР, у поданні до прем’єра зазначається, що після звернення до Омбудсмана численних пацієнтів Української алергологічної лікарні, розташованої у селищі Солотвино Тячівського району Закарпатської області, та її головного лікаря Ярослава ЧОНКИ щодо збереження цього медичного закладу, запобігання у такий спосіб порушенню прав хворих на належну медичну допомогу, а також трудових прав працівників лікарні, Уповноваженим ВР з прав людини відкрите провадження. З виїздом на місце грунтовно обстежена лікувальна база закладу, розташована у шахті № 9 державного підприємства “Солотвинський солерудник”, підпорядкованого Міністерству аграрної політики України.

За своїми цілющими бальнеологічними властивостями Солотвинське родовище не має аналогів не тільки в Україні, а й у світі, наголошує Н.КРПАЧОВА. Тут уже проліковано понад 90 тисяч хворих на бронхіальну астму, у тому числі близько 30 тисяч дітей. У лікарні працює майже 400 фахівців, а головного лікаря обрано віце-президентом комісії зі спелеотерапії при ЮНЕСКО.

Досі у лікувальних відділеннях шахт №№ 8 і 9 щороку отримували допомогу близько 6,5 тис. хворих на бронхіальну астму. Усього ж такого лікування потребують, за даними Міністерства охорони здоров’я, близько 2 мільйонів громадян.

8 липня 2008 року понад 100 пацієнтів Української алергологічної лікарні блокували міжнародну трасу Мукачеве-Рогатин.

Після паводків 1998 та 2001 років на шахті № 9 почастішали аварії, активізувались провали земної поверхні у зоні гірничого відводу солерудника, щогодини у горизонти шахти прибуває понад 600 кубічних метрів води. Просочується вода й у спелеовідділення, де лікуються хворі, йдеться у поданні.

Упродовж останніх двох років територіальним управлінням Держгірпромнагляду України по Закарпатській області було видано 10 приписів про заборону спуску в підземні відділення лікарні, зважаючи на реальну загрозу життю людей.

У такому ж стані перебуває й шахта № 8 цього державного підприємства, на базі якої діє Закарпатська обласна алергологічна лікарня. У 2004 році аварійним відвалом породи на шахті було зруйновано армування вентиляційного стовбура та перекрито його на глибині 76 метрів. Споруди шахт у зв’язку з довготривалою експлуатацією перебувають в аварійному стані й непридатні для подальшого використання.

Відновити повноцінну роботу ДП “Солотвинський солерудник”, а відтак і стабільну роботу медичних закладів без втручання і допомоги держави неможливо, наголошує у своєму поданні Уповноважений ВР з прав людини.

З держбюджету цього року для проведення аварійно-відбудовних робіт Солотвинському солеруднику виділено 15 млн. грн. Ці кошти передбачено направити на ліквідацію наслідків затоплення гірничих виробок, відкачування води з них, гальмування утворення карстових провалів, фінансування науково-дослідних робіт та інженерно-геологічних досліджень, утримання стовбурів шахт, проведення інших заходів. На думку фахівців, цих коштів замало для запобігання катастрофі, та й надходити вони почали лише тепер. До того ж шахтарям державного підприємства заборговано близько 2 млн. грн. зарплати.

З огляду на результати провадження та для захисту прав хворих на бронхіальну астму на якісне лікування, що можливе лише на базі унікального лікувального закладу, а також обстоюючи трудові права шахтарів Солотвинського солерудника, працівників Української та Закарпатської обласної алергологічних лікарень, Н.КАРПАЧОВА просить Ю.ТИМОШЕНКО розглянути питання про виділення додаткових коштів на проведення аварійно-відбудовних робіт на шахтах №№ 8 і 9 державного підприємства ”Солотвинський солерудник”, що гарантувало б безпечну експлуатацію підземних відділень Української та Закарпатської обласної алергологічних лікарень, а також дати доручення щодо погашення заборгованості із заробітної плати на державному підприємстві “Солотвинський солерудник”.