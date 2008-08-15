Співробітник ДАІ збив дівчину

Вчора в місті Івано-Франківськ міліцейська машина з хмельницькими номерами збила дівчину, яка раптово вибігла дорогу у невстановленому місці.

Про це УНІАН повідомили в Центрі зв’язків з громадськістю УМВС України в Івано-Франківській області.

Постраждалу було доставлено в Івано-Франківську міську клінічну лікарню №1.

За кермом службового автомобіля ДАІ був співробітник міліції з міста Хмельницький, який у складі групи ДАІ чергував на дорогах Івано-Франківщини, допомагаючи місцевим ДАІшникам в ліквідації наслідків стихії, поінформували в ЦГЗ.