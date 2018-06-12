Як Росія захищає інтереси своїх громадян у Грузії

З початку військових дій у Південній Осетії російські канали постійно ретранслюють заяви президента Медведєва та прем’єра Путіна, у яких червоною лінією проходить головна теза: “русские своих на войне не бросают”. Власне, саме в цьому Росія й намагається запевнити всю міжнародну спільноту, пояснюючи мотиви операції «з примушення агресора до миру».

Але достатньо потрапити до міжнародного аеропорту “Тбілісі”, аби переконатися, що ніяких “своїх” Росія на території Грузії не захищає. В аеропорту грузинської столиці познайомився з Лолітою, громадянкою РФ. Їй, як і багатьом іншим росіянам, просто не пощастило опинитися «на іншому боці фронту». Каже, вона з чоловіком на літо приїхала відпочивати до Грузії сюди. Тоді не знали, що виїхати з Тбілісі, та ще й на руках з малою дитиною, буде так складно.

Усі польоти до Москви Росія скасувала, – розповідає росіянка. – Квитки вдалося взяти лише на рейс Єреван–Москва. До Єревана з Тбілісі добиратимемося на таксі, це коштуватиме 200 дол. Плюс два квитки на літак по 600 дол. За свою півторарічну дитину, яка сидітиме на колінах, я змушена платити як за дорослого!

Розговорившись із громадянкою РФ, з’ясовую, що далеко не всі росіяни однозначно сприймають останні події на Кавказі. А особливо ті з них, кого під час військового конфлікту російська влада просто кинула напризволяще: скасувала прямі авіарейси, евакуювала посольство РФ у Тбілісі. Прості громадяни Росії, більшість із яких у Грузії відпочивали або гостювали, про свою евакуацію тепер змушені думати самі.

– Боюся не грузин, а росіян. Вони можуть влаштувати все що завгодно, а потім показувати по РТР, які недолюдки грузини, – каже Лоліта. – Мій чоловік з Кавказу – громадянин Росії. Ми живемо в Москві, і я боюсь за нього, навіть коли він іде в магазин по хліб. Хоча документи в нас у порядку, боюсь цих відморозків... Набридло боятися...

Після початку бойових дій у Південній Осетії, а потім – бомбардування так званих «військових об’єктів» поза зоною конфлікту – із Грузії почали тікати всі, хто мав таку можливість. За свідченнями очевидців, налякані пасажири ледь не штурмом брали цивільні літаки. Чимало держав, зокрема й Україна, ввели додаткові рейси для евакуації своїх громадян. Тим часом керівництво РФ навпаки припинило пряме сполучення з Грузією. Сьогодні найбільш безпечні для росіян маршрути повернення додому лежать через Київ, Єреван, Баку, Мінськ і навіть Туреччину...

Таксист Іраклій розповідає, що за ті кілька днів, поки в Грузії тривали військові дії, розмови біля кас тбіліського аеропорту відбувалися за одним трагікомічним сценарієм:

– Білети є?

– А вам куди?

– Та будь-куди!

Зараз усі авіаквитки в напрямку Тбілісі–Київ (вартістю від 300 до 650 доларів) уже розкуплені до перших чисел вересня. Утім, після заяви Медвєдєва про припинення “операції з примушення агресора до миру” (спробуй вимови!) паніка серед бажаючих залишити небезпечну територію поступово спадає. Сьогодні (15 серпня) літак на Київ відбув із двома порожніми місцями... Натомість літаки у зворотному напрямку поки що порожні на 75%.

На прощання запитую в росіянки, хто, на її думку, винен у тому, що розпочались бойові дії. Тепер це вже несуттєво, вважає вона.

– Загинули люди... Миру не буде довго…

Руслан Луковський, Тбілісі