Мін’юст виступає за створення спеціального органу у сфері міграції

Міністерство юстиції виступає за створення окремого спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері міграції.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства юстиції у контексті зупинення Президентом дії постанови Кабінету міністрів від 30 липня “Деякі питання державного управління у сфері міграційної політики”, за якою на МВС мали бути покладені завдання з реалізації державної політики у сфері міграції, а Державний департамент у справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб, що діє у системі МВС як урядовий орган, пропонувалось перейменувати у Державний департамент міграційної служби.

Зокрема, Міністерство юстиції вважає, що запропонований згаданою постановою Кабінету міністрів варіант реформування системи державного управління у сфері міграції не в повній мірі відповідає завданням щодо закріплення за єдиним центральним органом виконавчої влади виконання всіх функцій у сфері міграції - останні залишаються розпорошеними між декількома центральними органами виконавчої влади, зокрема, Міністерством праці та соціальної політики, Міністерством закордонних справ, Адміністрацією Державної прикордонної служби України тощо.

Крім того, за даними прес-служби, Міністерство юстиції попередньо висловлювало зауваження щодо проекту зупиненої Президентом постанови Кабміну, зокрема:

1) Закон України “Про загальну структуру і чисельність Міністерства внутрішніх справ України” визначає загальну структуру Міністерства внутрішніх справ України, проте, не передбачає функціонування у структурі МВС пунктів тимчасового розміщення біженців;

2) статтями 6, 7 Закону України “Про біженців” визначено компетенцію саме спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у справах міграції та органів міграційної служби в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі як окремої системи органів, яка здійснює відповідні повноваження у сфері реалізації законодавства про біженців.

Тому, на думку Міністерства юстиції, для законодавчого вирішення накопичених у зазначеній сфері проблем слід удосконалити правові механізми регулювання відносин у сфері міграції, створивши окремий спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері міграції та унормувати відповідно до Конституції і законів України його функції та повноваження, підкреслили в прес-службі.