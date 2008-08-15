Українська Гельсінська Спілка відзначила 20-річчя

20 років Української Гельсінської спілки відсвяткували вчора в Українському домі.

Як передає кореспондент УНІАН, програму урочистих зборів відкрив голова УГС Левко ЛУК`ЯНЕНКО. Були оголошені привітання від Президента України, прем`єр-міністра та голови Верховної Ради України.

"Роль Гельсінської спілки величезна, хоча практично ми проіснували два роки, але це був окремий період, окрема доба у боротьбі за демократизацію та самостійність України", - заявив Л.ЛУК`ЯНЕНКО. За його словами, УГС зіграла вагому роль у здобутті Україною незалежності, хоча такої мети члени спілки спершу не ставили. Основими їхніми вимогами була ліквідація керівної ролі КПРС та державний статус для української мови.

Більшість учасників УГС - колишні політв`язні, які вийшли на волю під час горбачовської перебудови. Організація стала стала наступницею Гельсінської Групи, усі 40 членів якої відсиділи у концтаборах. Спільний термін їхнього ув`язнення, за підрахунками правозахисників, становить 550 років.

Про створення Української Гельсінської Спілки на мітингу у Львові 7 липня 1988 року оголосили В`ячеслав ЧОРНОВІЛ та брати Михайло і Богдани ГОРИНІ. В цей день було оприлюднено "Декларацію принципів УГС", а через тиждень відбулися установчі збори Київської філії УГС.

Українська Гельсінська Спілка виступала за звільнення політичних в`язнів, ліквідацію психлікарень, вилучення політичних статей із Кримінального кодексу, встановлення громадянства України, державності української мови, несення українськими юнаками військової служби виключно в Україні, домінування ринкової економіки, припинення будівництва нових атомних реакторів, відновлення української Автокефальної та легалізації Української Греко-Католицької Церкви, верховенства в Україні законів України над законами СРСР. УГС сприяла створенню Товариства української мови, "Меморіалу", Народного Руху України за перебудову.

Із вересня 1989 року УГС відкрито вела агітацію за незалежність України.

Навесні 1990 року 12 членів УГС стали депутатами Верховної Ради УРСР.

29 квітня 1990 року на установчому з`їзді УГС була стровена перша, альтернативна Комуністичній, політична партія - Українська Республіканська. Її очолив Л.ЛУК`ЯНЕНКО. Він складав проект Акту проголошення державної незалежності України, і цей акт був прийнятий 24 серпня 1991 року.