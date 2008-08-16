Жінки не хочуть чекати пологів на мосту через Дніпро

У Кременчуку Полтавської області вагітні протестували перед міськвиконкомом проти закриття пологового відділення у 2-й міській лікарні.

Як передає кореспондент УНІАН, близько ста жінок, вагітних і з дітьми на руках, а також жінки літнього віку, тримали в руках плакати: «Не дамо закрити пологовий будинок, ми дітей народжуємо в ньому!», «Жінок позбавляють права вибору», «Пологам на мосту – ні!», «Наші пробки на мосту принесуть в сім`ю біду».

Причиною мітингу стала інформація про те, що пологове відділення можуть закрити. Вже сьогодні вагітним відмовлено в можливості народжувати там, і радять звертатися до міського пологового будинку, що розташований за Крюковським мостом.

«Відділення розташоване в Крюковському районі міста, відокремленому від решти частини міста мостом через річку Дніпро. Коли ми їхали на цей мітинг, простояли двадцять хвилин у пробці, це підтвердження тому, що у разі аварійної ситуації ми народжуватимемо на мосту. Ми просимо міську владу прислухатися до нас і не закривати пологовий будинок» - говорили учасниці мітингу.

Жінки заявили, що збирають підписи проти закриття пологового відділення.

«Ми вже зібрали 4,5 тисячі підписів. Їх разом з вимогами не закривати відділення передали меру. Ми вимагаємо не закривати відділення, а збільшити фінансування, щоб привести його у відповідність до сучасних вимог», - сказала Наталія ЧЕРНЯВСЬКА, голова ініціативної групи жінок, протестуючих проти закриття відділення.

Перший віце-мер міста Владимир ОНИЩЕНКО, який через півтори години після початку мітингу вийшов до пікетуючих, заявив, що офіційного документа про закриття пологового відділення немає. Разом з тим він заявив, що відділення не пристосовано до сучасних вимог, на відміну від міського пологового будинку.

«У травні обласний лікар-гінеколог і комісія перевірили стан відділення в Крюковому, були висловлені зауваження. На жаль, через три місяці вони не були усунені. Бюджет у нас – 57% від потреб, ми не можемо забезпечити фінансуванням і центральний пологовий будинок, і відділення 2-ї міськлікарні… Можливо, це відділення буде закрите через півроку, можливо, не буде закрито ніколи, це залежить від фінансування», - сказав В.ОНИЩЕНКО.