Гуманітарні організації просять у Росії і Грузії доступу до постраждалих

Міжнародні гуманітарні організації не мають доступу до постраждалих у зоні грузинсько-російського конфлікту.

Про це повідомили УНІАН у Центрі новин ООН.

Офіційний представник Управління Верховного комісара ООН у справах біженців також підтвердив, що 19 серпня до Тбілісі прибуде Верховний комісар ООН у справах біженців Антоніу ГУТЕРРІШ. Очікується, що після цього він відвідає Москву. А.ГУТЕРРІШ має намір настійно просити керівництво обох країн відкрити гуманітарним організаціям доступ до постраждалих у результаті конфлікту і забезпечити безпеку цивільного населення.

Як повідомили в європейському відділенні ООН у Женеві, до Грузії активно надходить міжнародна гуманітарна допомога, проте беззаконня, хаос і бандитизм перешкоджають розподілу продовольства, медикаментів та інших предметів першої необхідності серед постраждалих.

У Грузії приземлився третій літак УВКБ, що доставив допомогу постраждалим у ході конфлікту. Всього в регіон по лінії Управління вже доставлено понад 100 тонн гуманітарних вантажів. Наступного тижня Управління направить два літаки з гуманітарною допомогою до Владикавказа.

Водночас, зростає й число людей, які потребують допомоги. Грунтуючись на даних, наданих урядами Росії і Грузії, Управління Верховного комісара ООН у справах біженців сьогодні оцінює число нових біженців і внутрішньо переміщених осіб у 118 тисяч чоловік. 15 тисяч із них - це люди, які втекли з Південної Осетії в інші райони Грузії.

На брифінгу в Женеві прес-секретар УВКБ Рон РЕДМОНД розповів, що на початку тижня велика група грузин, які проживають у селах у Кодорській ущелині, попросила ООН про допомогу в евакуації. У вихідні вони тікали зі своїх будинків, побоюючись насильства. В цілому співробітники УВКБ надали допомоги 732 вимушеним переселенцям. Їх перевезли до Кутаїсі.

У свою чергу, керівник тбіліського відділення УВКБ Петер НІКОЛАУС в інтерв`ю Радіо ООН нагадав, що в Грузії продовжують бідувати 275 тисяч біженців, які постраждали в результаті попередніх конфліктів. Зараз до них додалося понад 118 тисяч нових жертв насильства. Таким чином, допомоги в цілому потребують майже 400 тисяч осіб.

Наступного тижня Управління ООН з координації гуманітарних питань має намір оприлюднити заклик до донорів про надання надзвичайної допомоги Грузії.