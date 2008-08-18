Чеське телебачення у Житомирі зняло фільм про злочини НКВС проти чехів
10:32, 18 серпня 2008Права людини
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Продовжать роботу у Львові та Києві
Чеське телебачення провело у Житомирі зйомки документального фільму "Злочини НКВС проти чехів в Україні".
Про це УНІАН повідомили у Державному архіві Житомирської області, з працівниками якого зустрічалися автори фільму - автор сценарію, науковець Мечислав БОРАК та інші члени творчої групи публічного телебачення Остравської телестудії (Чехія).
Зйомки проводилися на місцях масових репресій, зокрема. на Путятинській площі.
Фільм продовжать знімати у Львові та Києві, а 13 листопада цього року покажуть на чеському телебаченні.
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