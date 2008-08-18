У Південній Осетії ввели надзвичайний стан

У Південній Осетії відправлено у відставку уряд і введено надзвичайний стан.

Про це повідомив президент невизнаної республіки Едуард КОКОЙТИ в ефірі телеканалу "Вести 24".

У неділю на засіданні уряду Е.КОКОЙТИ піддав критиці членів уряду за затягування розподілу гуманітарної допомоги і неефективне виконання доручень, зазначає радіо «Свобода».