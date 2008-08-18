У Білорусі випустили на свободу опозиціонера Казуліна

Олександра Казуліна, одного з лідерів білоруської опозиції, відпустили на похорон його тестя, повідомила Радіо Свободайого дочка Вольга. Похорон відбудеться у неділю.

Російські інформаційні агенції повідомляють, що Казуліна помилувано спеціальним указом президента Олександра Лукашенка.

Звільнення Казуліна було однією з передумов поліпшення відносин Білорусі із західними країнами.

Опозиційного лідера засудили у 2006 році на п’ять з половиною років позбавлення свободи за звинуваченням «у хуліганстві та організації масових безпорядків», після його участі у акціях протесту проти порушень на президентських виборах в Білорусі.

Країни Євросоюзу та Сполучені Штати вимагають, щоб білоруська влада звільнила усіх політичних в’язнів.