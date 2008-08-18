Росія використовувала заборонені у світі касетні бомби?

Представники правозахисної організації Human Rights Watch виявили в Грузії свідчення вживання російськими військами заборонених міжнародними конвенціями касетних бомб.

Як сказано в заяві організації, бомби застосовувалися авіацією проти мирних жителів.

В результаті російських нальотів з використанням касетних бомб загинули щонайменше 11 осіб. Правозахисники закликали російську владу негайно припинити використання забороненої зброї.

"Використання Росією цієї зброї представляє не лише смертельну загрозу цивільному населенню, але і завдає удару по спробах міжнародного співтовариства запобігти глобальній катастрофі, зокрема, в тому що стосується використання протипіхотних мін", - заявив старший військовий аналітик Human Rights Watch Марк Гарласко.

За даними правозахисників, російська авіація використовувала касетні бомби під час нальоту на село Руїси Кварельського району 12 серпня. В результаті бомбардування загинули три людини, п`ятеро були поранені. Того ж дня в результаті вибуху касетної бомби в Горі загинули щонайменше вісім осіб, десятки були поранені. Серед загиблих був і голландський журналіст Стан Сторіманс, ізраїльський журналіст Цадок Йехезкелі отримав серйозні поранення.

Представники Human Rights Watch вивчили фото і відеозаписи авіанальотів на Горі 12 серпня. Як повідомили в організації, на записах видно, що під час нальоту відбувається більше десяти вибухів одночасно, що є підтвердженням використання касетних бомб.

Як заявляють у Human Rights Watch, це перший випадок використання касетних бомб з часу другої ліванської війни, коли у вживанні забороненої зброї правозахисники звинувачували Ізраїль.

Довідка: В кінці травня 2008 року в Дубліні на міжнародній конференції було прийнято попередню угоду про заборону використання касетних бомб. Протокол про проект угоди підписало більш ніж 100 країн. Згідно з проектом угоди, всі запаси касетних бомб мають бути знищені протягом наступних 8 років. Проте в проекті угоди допускається можливість розробки майбутнього покоління "гуманніших" касетних бомб з меншим радіусом дії і механізмом самознищення.

Угоду не підписали Росія, США, Великобританія, Іспанія, Пакистан, Китай, Ізраїль, Індія – країни, які мають найбільші запаси цього виду боєприпасів. Норвегія, один з ініціаторів заборони касетних бомб, звернула увагу світової спільноти на те, що бомби касетного боєприпасу, що не розірвалися, представляють серйозну небезпеку для мирних жителів, крім того, вони особливо небезпечні для дітей, оскільки мають помітне забарвлення і часто не розриваються при падінні на землю.

Касетна бомба є оболонкою, яка розривається в повітрі, розкидаючи в районі падіння значну кількість елементів. Касетні бомби мають дуже широку зону ураження і можуть залишатися в землі впродовж декількох років, зберігаючи детонаційну здатність.

ХПГ