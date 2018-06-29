Грузія виграла війну… Інформаційну

Принцип «хто володіє інформацією - володіє світом» в сьогоднішній Грузії доведено до абсолютизму. З початку військових дій грузинська машина пропаганди запрацювала не гірше за російську.

Другий тиждень поспіль майже всі телеканали та радіостанції країни працюють у надзвичайному режимі. Щогодинні випуски новин, прямі включення з місць подій, а в перервах – патріотичні кліпи чи беззвучний, проте багатослівний відеоряд: зруйновані будинки, залякані жінки, заплакані діти, безсилі перед колонами ворожої бронетехніки.

Схоже, алгоритм агітації, успішно апробований російськими телеканалами, сьогодні працює і в Грузії. Проте з точністю до навпаки: там де були “грузинські агресори” тепер “російські окупанти”.

Хочете знати, чим займаються російські “миротворці” в грузинських містах? Вмикайте телевізор – кадри скажуть самі за себе.

– Обалдеть, ты посмотри, какие кровати, какие матрасы. Мы по сравнению с ними – бомжи, – розмовляють на відео російські солдати.

– О, у них даже командиры отделений отдельно жили… Но все равно они проиграли эту войну!

Один із «переможців», не вагаючись, знімає свої військові черевики й приміряє грузинські (чи то пак “американські”?). Відбірний російський мат не залишає сумнівів щодо достовірності відео.

Ось ще один фільм…

Автомобіль турецької знімальної групи потрапив під обстріл. На лобовому склі видно, як кулі влітають у салон. На диво, у цій ситуації ніхто не постраждав.

Висновок однозначний: російські окупанти вбивають усіх без розбору – не тільки військових, а й цивільних.

Такі короткометражки грузинські телеканали транслюють глядачам по кілька разів на добу. У який спосіб «хоумвідео» російських солдатів, зняте ними ж в одній з “трофейних” казарм у місті Сенакі, потрапило до грузинського телеефіру, неважливо. Як кажуть, на війні як на війні. Проте, завдяки потужній роботі ЗМІ, влада Грузії контролює сьогодні чи не найголовніший свій бастіон – інформаційний простір. А на відміну від реальних бойових дій, інформаційна війна Грузії проти Росії лише починає набирати обертів.

У парламенті кілька днів тому запрацював медіа-центр для сприяння іноземним журналістам: вам нададуть найсвіжішу інформацію, організують інтерв’ю, підшукають необхідні телефони. Із репортерами різних країн світу грузинські депутати спілкуються «у конвеєрному режимі» – грузинською, російською, англійською мовами.

Керівник медіа-центру, голова парламентського комітету з питань зовнішніх зв’язків Лаша Жванія впевнений, що сьогоденні Грузія перемагає інформаційну війну, утім, лише щодо впливу на Захід.

– Азія та Близький Схід – під російським впливом. Ми сподіваємось, що за допомогою наших партнерів продемонструємо світу, що реально відбувається в Грузії , – каже Жванія.

У суботу на проспекті Руставелі в центрі Тбілісі перед будівлею парламенту відкрилась фотовиставка “Прага 1968 – Грузія 2008”, де кожен може переконатися, чим відрізняються радянські “визволителі” від російських “миротворців”. Виставлено близько 40 знімків, на відкриття прийшов спікер Парламенту Давид Бакрадзе і декілька депутатів. Інформаційний привід зроблено...

Для простих громадян перегляд російських телеканалів чи Інтернет-сайтів сьогодні неможливий – їх заблокували всюди, окрім владних установ.

Водночас у Тбілісі зовсім не відчувається ворожого ставлення до російської мови. Принаймні російською можна заговорити на вулиці з будь-яким перехожим (звичайно, якщо вас зрозуміють). Хоча про всяк випадок, грузинські друзі попередили, у разі чого кажи: “Я з України”.

Руслан Луковський, Тбілісі