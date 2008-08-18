На Вінниччині 20 в`язнів організували акцію протесту

Близько двадцяти засуджених, що утримувалися на дільниці підсиленого контролю (ДПК) у Стрижавській виправній колонії №81, вдалися до актів протесту проти нелюдських умов тримання та жорстокості адміністрації.

Про це Вінницьку правозахисну групу (ВПГ) повідомили джерела у колонії.

"Надходять суперечливі повідомлення щодо форми протесту: за одними повідомленнями біля двадцяти засуджених порізали собі вени, за іншим – відмовилися від прийому їжі та виходу з камер", - йдеться у повідомленні ВПГ, текст якого має УНІАН.

За повідомленням вінницьких правозахисників, 15 серпня рекомендованими листами родичі засуджених направили до Генеральної прокуратури та Уповноваженого ВР України з прав людини нелегально передану групову скаргу в‘язнів колонії, копія тексту якої є в розпорядженні Вінницької правозахисної групи. В скарзі говориться про систематичні побиття, сексуальні приниження з боку адміністрації, використання рабської праці засуджених, що оплачується в розмірі 10-15 гривень на місяць, доведення людей до самогубства, високий травматизм на виробництві, постійні залякування та приниження з боку адміністрації колонії. Вказану скаргу підписали 25 засуджених.

Не маючи можливості самостійно перевірити інформацію про акцію протесту засуджених в СВК №81, Вінницька правозахисна група закликає керівництво Державного Департаменту України з питань виконання покарань негайно повідомити про стан здоров‘я засуджених, а також допустити представників ЗМІ на територію установи.