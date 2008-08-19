Росія і Грузія обмінялися полоненими

Російські і грузинські збройні сили у вівторок здійснили обмін полоненими на знак доброї волі, незвжаючи на складні відносини між сторонами.

Як розповів кореспондент агентства Reuters, присутній на місці події, обмін відбувся за 45 км. на захід від Тбілісі в селі, де розташовані як грузинські, так і російські війська.

За словами кореспондента, російській стороні був переданий щонайменше один пілот, збитий грузинськими силами. На місці обміну знаходилися машини швидкої допомоги, деяких людей переносили на носилках.

Тим часом, помічник головкому Сухопутних військ Росії Ігор Конашенков, який знаходиться в зоні грузино- південноосетинського конфлікту, повідомив ІТАР-ТАРС, що обмін полоненими має відбутися найближчої години в населеному пункті Ігоєті Горійського району. «Зовсім недавно одержано згоду грузинської сторони провести сьогодні обмін військовополоненими», - сказав він.

За інформацією секретаря СБ Грузії Александра Ломая, російська сторона передасть 15 осіб, грузинська - п`ятьох, зокрема двох пілотів.

Газета.ру