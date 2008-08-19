У Грузії припинено мовлення останнього російського каналу

Влада Грузії прийняла рішення призупинити мовлення телеканалу RTVi, повідомляє Lenta.Ru з посиланням на радіостанцію «Эхо Москвы».

Про це керівництво каналу поінформували у Спілці кабельного телебачення Грузії. Причини рішення не вточнюються. Однак, як зазначає радіостанція (акціонером якої, як і RTVi та українського каналу ТВі, є російський бізнесмен-вигнанець Володимир Гусинський), рішенню про відімкнення каналу передувала демонстрація на RTVi інтерв’ю міністра закордонних справ Російської Федерації Сергія Лаврова.

Донедавна RTVі був єдиним російськомовним каналом, що продовжував мовити у Грузії після початку грузинсько-російсько-осетинського збройного конфлікту. 9 серпня на території країни було припинено мовлення телеканалів «Россия», «Первый канал», НТВ і російського Euronews.